بعد تصدرهم التريند..ويجز يشارك صورة مع محمد منير بعد ديو "كلام فرسان "

شارك النجم الشاب ويجز صورة مع الفنان محمد منير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام و علق علي الصورة :"نجم و جمبي كينج".

طرح الفنان محمد منير أغنيته الجديدة «كلام فرسان»، التي يشاركه فيها بالغناء ويجز، عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية، في تجربة استثنائية تجمع بين شكلين غنائيين مختلفين.



طرح ويجز أغنيته الجديدة "كلام فرسان" الذي يشارك في غنائها مع الكينج محمد منير على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب والمنصات.

ويعد هذا الدويتو تمهيدًا مباشرًا لمفاجآت ألبوم ويجز المرتقب "عقارب سايد بي"، الجزء الثاني من ألبومه الأول "عقارب" الذي طُرح قبل ثلاثة أشهر وضم 12 أغنية، بينها "خسرت الشعب" و"افتر بارتي" و"الأيام".



وأكد ويجز في تصريحات صحفية أن التعاون مع محمد منير يمثل "حلمًا تحقّق"، مشيرًا إلى أن "كلام فرسان" ليست سوى البداية لسلسلة مفاجآت موسيقية سيحملها الجزء الثاني من الألبوم.

وتجسد الأغنية حالة نادرة من المزج بين جيلين مختلفين وحقبتين في تاريخ الموسيقى المصرية، حيث يجتمع إرث الكينج منير ورمزيته الفنية مع أسلوب ويجز العصري، في عمل يترجم شعار "جيل بيسلم جيل".

وتأتي أغنية "كلام فرسان" من كلمات ويجز بالتعاون مع الشاعر أمير طعيمة