إرهاق شغل .. آخر مستجدات الحالة الصحية للكينج محمد منير

طمأن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، جمهور الفنان الكبير محمد منير، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة تمامًا، وأنه يعاني فقط من بعض الإرهاق نتيجة نشاطه الفني المستمر.

وقال مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن الفنان محمد منير يمتلك مشوار عطاء كبيرًا لا يعرف الكلل أو الملل، ودائمًا ما يتحايل على نفسه ليستمر في الإنتاج والعطاء الفني، مضيفًا: "الكينج أخويا الكبير، محب للحياة والفن، ورجل يتحدى كل الظروف رغم مرضه، وحالته الآن مستقرة تمامًا".

وأكد مصطفى كامل أن محمد منير لا يحب تداول حالته الصحية في وسائل الإعلام، وأنه رجل قوي يحب العمل والعطاء، موضحًا: "منير بيدوس على نفسه زيادة وده بيسبب له إرهاق شديد، وأول ما بيحس بحاجة بيتوجه فورًا لإجراء فحوصات طبية، والحكاية كلها شوية إرهاق لا أكثر".

وتابع: "محمد منير فنان استثنائي، لا يتوقف عن حب الفن ولا يزال يرغب في إنجاز أعمال جديدة تليق بمشواره الكبير".