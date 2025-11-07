قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إمام عاشور يكشف أسرار مسيرته مع الأهلي ويعود بعد التعافي الكامل
طيران الاحتلال يشن غارات جوية على شر خان يونس جنوب غزة
وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز
محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره الشرير في مسلسل شاهد قبل الحذف
أسرار استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح 4 أسباب لقبوله بسرعة
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
فن وثقافة

محمد منير يفتتح كأس العرب في قطر.. ديسمبر المقبل

محمد منير
محمد منير
سعيد فراج

يعكف الكينج محمد منير، حاليا على الإنتهاء من أغنية كأس العرب، المرتقب في دولة قطر خلال شهر ديسمبر المقبل. 

وكشف مصدر مقرب من محمد منير، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن الكينج سوف يتواجد في قطر، لافتتاح كأس العرب بأغنيته الجديدة، التي سوف يغنيها لايف للجمهور في بداية البطولة. 

محمد منير 

نفى مصدر مقرب من المطرب محمد منير، ما تردد حول إصابته بوعكة صحية مؤخرا ونقله للمستشفى على أثرها. 

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن محمد منير، يجري فحوصات طبية بشكل دوري، ودخل المستشفى لإجراء تلك الفحوصات، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال ساعات. 

وأوضح المصدر، أن الكينج، يعكف حاليا على الانتهاء من الأغنية الرسمية لكأس العرب في قطر 2025، والتي سيغنيها “لايف” في افتتاحية البطولة شهر ديسمبر المقبل. 

ألبوم محمد منير

وفي موسم الصيف الماضي، طرح محمد منير، ألبومه الجديد «ملامحنا» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 

يضم الألبوم كلمات نخبة من الشعراء، منهم:

هالة زيات، مصطفى حدوتة، منة القيعي، تامر حسين، وكوثر مصطفى، بينما يُشارك في التلحين أسماء لامعة مثل:

أحمد زعيم، عزيز الشافعي، إيهاب عبد الواحد، والراحل محمد رحيم، في لمسة وفاء خاصة من الكينج.

وفي التوزيع الموسيقي، يشارك كل من:

عمرو عبد الفتاح، أسامة الهندي، بينما يتولى أمير محروس مهام الـMix & Master لضمان أعلى جودة صوتية.

ومن المقرر طرح أغاني الألبوم بشكل متتالٍ عبر المنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، ليواكب روح العصر ويصل إلى جمهور الكينج في كل مكان.

وطرح محمد منير أولى أغاني ألبومه «ملامحنا» في شهر يونيو الماضي، ثم أغنية الذوق العالي مع تامر حسني، ثم أغنية أنا الذي. 

أغنية "أنا الذي" للكينج من كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

"أنا الذي" تأتي بعد طرح محمد منير، أغنيتين هما "ملامحنا" ودويتو "الذوق العالي" الذي جمع الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وحقق من خلالهما نجاحا كبيرا وحصدتا إشادات واسعة من الجمهور في كل مكان بالعالم لتتصدر الأغنيتين التريند على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي.

