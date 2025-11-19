قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فن وثقافة

دنيا النوبي تطرح ألبوم "في حتة لوحدي" مع ميدو فؤاد

دنيا النوبي
دنيا النوبي
كتب قسم الفن

طرحت المطربة دنيا النوبي أحدث ألبوماتها الغنائية والذي يحمل عنوان "في حتة لوحدي" من إنتاج شركة New Era للمنتج ميدو فؤاد ويتكون الألبوم من ٦ أغاني بالتعاون مع الموزع توما والعديد من الشعراء والملحنين والموزعين البارزين

أما تفاصيل أغاني الألبوم فهي كالتالي، أغنية "حتة لوحدي" من كلمات محمد عبدالله وألحان محمد النادي وتوزيع ومكس ماستر توما.

أغنية "خلينا نعيش يومين" كلمات عمرو الجارم وألحان خالد الخياط وتوزيع ديفيد أمين مكس وماستر توما ،أغنية "وعده كدبة" من كلمات سارة فرج وألحان كريم نيازي وتوزيع ومكس ماستر مؤمن ياسر

أغنية "الاهتمام ما بيتطلبش" من كلمات عمرو الجارم ومن ألحان وتوزيع نور ومكس وماستر خالد سند ،أغنية "ربنا نجاني" كلمات أدهم معتز وألحان محمد عبد المجيد وتوزيع ديفيد أمين ومكس وماستر خالد سند

أما آخر أغاني الألبوم والتي تحمل اسم "سيبني وروح" فهمي من كلمات عمرو الجارم وألحان تيكو وتوزيع كريم أسامة ومكس وماستر خالد سند

وعبرت دنيا النوبي عن سعادتها بالتعاون مجددا مع المنتج ميد فؤاد وأكدت أن هذا الألبوم هو نقلة جديدة في مسيرتها الغنائية وتنتظر رأي الجمهور بعدما طرحت الأغاني على جميع المنصات

دنيا النوبي

المزيد

