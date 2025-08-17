قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
ديني

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يحذّر من تصعيد داعش هجماته ضد دول منطقة حوض بحيرة تشاد

شيماء جمال

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إن داعش يصعد هجماته ضد دول منطقة حوض بحيرة تشاد، وهذا التصعيد خطير ينذر بتفاقم الإرهاب في غرب إفريقيا.

وأعلن تصاعد الهجمات الإرهابية في منطقة حوض بحيرة تشاد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يواصل تنظيم داعش غرب إفريقيا استهداف المواقع العسكرية والأمنية في شمال شرق نيجيريا وجنوب شرق النيجر، ونصب الكمائن المفخخة في تشاد والكاميرون.

وأدت الهجمات الأخيرة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم جنود ومدنيون، ونزوح مئات الأسر من القرى الواقعة على ضفاف البحيرة.

يهدف داعش من خلال هذا التصعيد، إلى فرض السيطرة على طرق التهريب والإمداد عبر البحيرة التي تُعدّ مصدرًا استراتيجيًا مهمًا للتنظيم، مستغلًا في تحقيق ذلك الأوضاع الاقتصادية المتدنية والثغرات الأمنية على الحدود.

وسبق أن حذرت تقارير أممية من تعقد الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، نتيجة استخدام التنظيم لطائرات مسيّرة وعبوات ناسفة محلية الصنع، ما يعكس عملية التطور النوعي لقدرات التنظيم.

تأتي هذه التطورات في وقتٍ تعاني فيه نيجيريا والدول المجاورة من أزمات إنسانية متفاقمة؛ إذ يواجه ملايين النازحين خطر الموت جوعًا ونقص الخدمات الأساسية، الأمر الذي يسهِّل استقطاب بعض الفئات المهمشة إلى صفوف التنظيم الإرهابي.

لذا، أكد مرصد الأزهر أن التصدي لخطط داعش يبدأ من تعزيز التعاون الإقليمي بين دول حوض بحيرة تشاد (نيجيريا، النيجر، تشاد، الكاميرون) عبر تبادل المعلومات الأمنية وتنسيق العمليات العسكرية، ومعالجة الأوضاع الإنسانية من خلال دعم اللاجئين والمجتمعات المتضررة؛ إذ يُشكل غياب الخدمات الأساسية والحياة الكريمة بيئة خصبة لتغلغل التنظيمات المتطرفة.

كما شدد المرصد على أهمية تنفيذ برامج توعية مجتمعية لمواجهة خطاب داعش الدعائي، لا سيما في المناطق الحدودية النائية، منوّهًا إلى أهمية التكاتف بين دول المنطقة لدعم جهود التنمية والاستثمار المحلي بما يحدّ من البطالة والفقر، وهما من أبرز أسباب تجنيد الشباب في صفوف التنظيمات الإرهابية.

