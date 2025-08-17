أنموذج في الإخلاص.. شيخ الأزهر ينعى رئيسة هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال

نعى فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فاطمة حسيب، رئيسة هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال الجامعي الأزهري، التي وافتها المنية في حادث مروري مروع على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط، وهي في طريقها لأداء مهمة دراسة إنشاء معاهد تمريض في الوجه القبلي تابعة لجامعة الأزهر.

وأكِّد شيخ الأزهر أن الراحلة كانت أنموذجًا في الإخلاص لرسالة الأزهر الشريف، وخدمة طلابه وطالباته، وكان لها جهود ملموسة في إنشاء معاهد التمريض بجامعة الأزهر، ونشر العلوم الطبية وخدمة المجتمع.

ويتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الراحلة الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".