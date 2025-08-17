بمناسبة المولد.. الأوقاف توزع 50 طنًّا من لحوم الأضاحي على الأولى بالرعاية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة
47 شهيدًا و226 مصابًا ضحايا خطة مصيدة الموت الإسرائيلية في غزة بيوم واحد
البحيرة: إزالة 88 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة المرضى والجرحى إلى المملكة المتحدة
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاق.. رابط ومواعيد التقديم
استثنائي.. شبكة بريطانية تتغزل في توهج محمد صلاح مع ليفربول
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

بمناسبة المولد.. الأوقاف توزع 50 طنًّا من لحوم الأضاحي على الأولى بالرعاية

شيماء جمال

 أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 50 طنًّا من لحوم مشروع صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك في إطار الدور الاجتماعي الذي تضطلع به الوزارة، وحرصًا منها على الإسهام في خدمة المجتمع.

يشمل التوزيع جميع محافظات الجمهورية، ويتم بالتنسيق الكامل بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والمحافظات المعنية، وذلك من خلال قوائم المستفيدين التي تُعدها وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وسيُجرى التوزيع تباعًا من خلال المديريات الإقليمية التابعة للوزارة، مع الإعلان رسميًّا عن تفاصيل التوزيع عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الأوقاف.

