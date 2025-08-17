بمناسبة المولد.. الأوقاف توزع 50 طنًّا من لحوم الأضاحي على الأولى بالرعاية

أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع 50 طنًّا من لحوم مشروع صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك في إطار الدور الاجتماعي الذي تضطلع به الوزارة، وحرصًا منها على الإسهام في خدمة المجتمع.

يشمل التوزيع جميع محافظات الجمهورية، ويتم بالتنسيق الكامل بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، والمحافظات المعنية، وذلك من خلال قوائم المستفيدين التي تُعدها وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وسيُجرى التوزيع تباعًا من خلال المديريات الإقليمية التابعة للوزارة، مع الإعلان رسميًّا عن تفاصيل التوزيع عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الأوقاف.