قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
منتخب المجر للناشئين لكرة اليد يحتل المركز السابع فى بطولة العالم
المصري في الصدارة.. ترتيب جدول الدوري الممتاز عقب الجولة الثانية
47 شهيدًا و226 مصابًا حصيلة ضحايا خطة مصيدة الموت الاسرائيلية في غزة بيوم واحد
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاف..ِ رابط ومواعيد التقديم
15 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار البيض بالأسواق
45 ألف مستفيد .. 10 مليارات جنيه تمويلاً لمشروع البتلو لتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان
الأهلي كلمة السر.. بن شرقي يرفض عرضا خياليا من الدوري القطري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مبادرة "بلَغْتُ السابعة" تواصل فعالياتها لغرس القيم الإيمانية لدى الأطفال

مبادرة "بلَغْتُ السابعة" تواصل فعالياتها لليوم الثاني بالتعاون بين مجمع البحوث الإسلامية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر
مبادرة "بلَغْتُ السابعة" تواصل فعالياتها لليوم الثاني بالتعاون بين مجمع البحوث الإسلامية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر
إيمان طلعت

تواصلت اليوم "الأحد" فعاليات مبادرة بلغت السابعة التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وشهد اليوم الثاني مجموعة من الفعاليات التربوية والإيمانية المتنوعة، حيث تخلل البرنامج تصحيح التكليفات ومراجعة ما تم تناوله في اليوم الأول، بجانب أنشطة تعليمية ممتعة مثل: شرح مواقيت الصلاة وكيفية الوضوء، ومسابقات تفاعلية، وعرض مرئي تربوي هادف، فضلًا عن زيارة ميدانية لمسجد مجمع البحوث الإسلامية.

كما تضمن البرنامج تعريف الأطفال بالآذان وآدابه وما ينبغي فعله عند سماعه، إلى جانب ورش عملية لتعليم خطوات الوضوء وأداء صلاة الظهر جماعة، ثم خُتم اليوم بتوزيع التكليفات المقررة للأطفال.

وأكدت د. إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، أن مبادرة "بلغت السابعة" تمثل خطوة عملية لغرس القيم الإيمانية في نفوس الأطفال، موضحة أن بلوغ سن السابعة يعد محطة تربوية مهمة لبداية تعويدهم على أداء الصلاة والعبادات، وأن هذه المبادرة تسهم في تعزيز ارتباط النشء بهويتهم الدينية والأخلاقية في إطار من المحبة والتشجيع.

وأضافت أن البرنامج لا يقتصر على الجوانب الإيمانية فقط، بل يدمج بين الترفيه والتعليم، ويعتمد على المشاركة الفعّالة للأطفال وأولياء الأمور معًا، مما يضمن أثرًا تربويًا ممتدًا داخل الأسرة، مؤكدة أن التجاوب الكبير من الأطفال يعكس نجاح الفكرة في تبسيط المعاني الدينية وتوصيلها بلغة تناسب عقول الصغار.

مبادرة بلغت السابعة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

محمد هاني

كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

جماهير الأهلي

الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو

ترشيحاتنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

شباب يطلقون هاشتاج come to egypt

شباب من 44 دولة يطلقون هاشتاج come to egypt

تحدى التلوث البلاستيكي

منال عوض تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق عالمي لمواجهة تحدى التلوث البلاستيكي

بالصور

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب الجلطات والموت المفاجئ للشباب

جلطات
جلطات
جلطات

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية

فيديو

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد