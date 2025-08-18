رحيل د. صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الأسبق

نعت الأوساط الأدبية والعلمية رحيل العالم الجليل والشاعر الكبير الدكتور صابر عبد الدايم يونس، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ورئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية، الذي وافته المنية صباح اليوم.

ويُشيَّع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير عقب صلاة الظهر بقرية منشية العطارين – مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، فيما يقام العزاء بمدينة الزقازيق، على أن يُعلن عن مكانه لاحقًا.

الدكتور صابر عبد الدايم يعد واحدًا من أبرز أعلام اللغة والأدب في مصر والعالم العربي، إذ جمع بين مكانته الأكاديمية المرموقة، ودوره الشعري والفكري في خدمة الأدب الإسلامي، حيث ترك إرثًا علميًا وثقافيًا كبيرًا أثرى به المكتبة العربية والإسلامية.

وقد نعاه محبوه وتلامذته بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان فارسًا من فرسان العلم والأدب، جمع بين التواضع والخلق الرفيع، وترك بصمة خالدة في قلوب من عرفوه وتتلمذوا على يديه.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.