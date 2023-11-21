لم تشهدها الجامعة من قبل .. سر تسمية أستاذ بالأزهر بصاحب العمادتين

شهدت جامعة الأزهر، حالة فريدة من نوعها، حيث تولى الدكتور غانم السعيد في الفترة السابقة، عمادة كليتين مختلفين وهما كلية الإعلام وكلية اللغة العربية، وهذا لم يحدث من قبل.

وما حدث في جامعة الأزهر، قبل ذلك أن تولي الأستاذ عمادة كليتين في نفس التخصص أو تخصص متقارب، كأصول الدين وكلية الدعوة والشريعة.

وقال الدكتور غانم السعيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، إنه تولى عمادة كلية الإعلام وكلي اللغة العربية، حتى أطلقوا عليه "صاحب العمادتين".

وذكر أن كلية الإعلام بعيدة في التخصص عن كلية اللغة العربية، منوها أن السبب في هذا الأمر، هو فراغ كلية الإعلام من درجة الأستاذية لفترة معينة، وبالتالي لابد وأن يكون عميد الكلية أستاذ.

وتابع: لم يوجد أحد لتولي هذه الكلية، ونظرا لعلاقتي الطيبة بكل الأساتذة في الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، فتم ترشيحي لعمادة الكلية من قبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة وقتها.

أوضح، أنه كان يعشق كلية الإعلام وكان يتمنى الإلتحاق بكلية الإعلام منذ الصغر، وتحقق حلم الإلتحاق بالكلية في الكبر بكوني عميدا له.

أكد أنه خلال عمادته للكلية استطاع بجهد أعضاء هيئة التدريس من تحقيق نهضة بالكلية وعدة نجاحات بها.

وتولى الدكتور غانم السعيد، عمادة كلية الإعلام، في الأول من أغسطس عام 2018.

