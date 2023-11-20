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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بالصور.. رئيس جامعة عين شمس الجديد يستقبل وفد جامعة الأزهر

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس جامعة الأزهر

استقبل اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر و الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ ، الدكتورة أماني عبد الله الشريف، مدير المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا، نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة شهيرة المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس.

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جامعة عين شمس 

وقدم الدكتور سلامة داوود التهنئة إلى الدكتور محمد ضياء زين العابدين لثقة القيادة السياسية به وتعيينه رئيساً لجامعة عين شمس العريقة متمنياً له التوفيق والسداد.

وتناول اللقاء الذى ساده الود والتفاهم بين الجانبين بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين واتحاد الجامعات الأفريقية وآليات ذلك من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة يمكن من خلالها تحقيق تبادل فكرى وثقافى أكبر بين طلاب جميع دول شمال أفريقيا وجذب  عدد اكبر من طلاب دول  شمال افريقيا للدراسة في مصر.

كما أبدي الجانبان استعدادهما  للتعاون ضمن منظومة ( تحالف جامعات القاهرة الكبري) الذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بين جامعات القاهرة الكبري وبعضها البعض طبقا لتوجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م .

وفى ختام اللقاء تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور سلامة داوود والوفد المرافق له مؤكداً حرص إدارة جامعة عين شمس على تعميق التعاون المشترك فى شتى المجالات مع جامعة الأزهر العريقة.

رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس جامعة الأزهر4
رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس جامعة الأزهر4
رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس جامعة الأزهر3
رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس جامعة الأزهر3
رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس جامعة الأزهر2
رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس جامعة الأزهر2
رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس جامعة الأزهر1
رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس جامعة الأزهر1
رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة عين شمس يستقبل رئيس جامعة الأزهر
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