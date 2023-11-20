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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح ورشة عمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة بمحافظة أسوان

ورشة عمل بعنوان تعزيز
ورشة عمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة

عقدت بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، ورشة العمل الثالثة بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة (من تعلم الأبجدية إلى تعزيز الوعي والتمكين)، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة، والجهات الشريكة ،ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومديري الإدارات الخارجية للهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، وصفاء عفيفي ،مدير عام فرع الهيئة بأسوان.

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أقيمت ورشة العمل تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرئاسة كلا من : الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، و الدكتور حجازي إدريس، مستشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة، 

وفي بداية كلمته وجه  الدكتور محمد ناصف ، رئيس هيئة تعليم الكبار الشكر للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم؛ على إقامة ورش العمل التي تجوب المحافظات تحت رعايته، كما وجه الشكر إلى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ؛لإقامة الورشة بالمحافظة.

وبدأ الدكتور محمد ناصف، حديثه للحضور بقوله " المصريون قادرون على صناعة الفارق في قضاياهم الاجتماعية.. فمصر تبنى من جديد بمبادرة وطنية يدعمها د رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحتى يمكننا بلورتها نحتاج مشاركة شتى الآراء من كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والحكومي.

وأكد ناصف أن هذه المبادرة الوطنية ندشنها من خلال مجموعة من اللقاءات التي تجوب المحافظات المختلفة للمزيد من الشراكة والتعاون، فالجهود الحكومية مهما أوتيت من قوة لا يمكن أن تصفق منفردة، فلا بد من الشراكه المجتمعية، وأن تعليم الكبار لا يتوقف على محو الأمية فقط، إنما نقطة البدء وليست نهاية الطريق.

وأكد أن المعركة معركة وعي تنموي، فالتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا يكتب لها النجاح في وجود الأمية، فالأمية تبتلع التنمية، فلابد من القضاء على الأمية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأكد أن ما تحقق في السنوات القليلة الماضية يشهد له القاصي والداني من بنية تحتية، كباري و مطارات و طرق و موانئ و بنية تكنولوجية، فمصر تبنى من جديد،وهذا ما لمسناه في المبادرة الرئاسية، مبادرة حياة كريمة، التي تهتم ببناء الإنسان فالقادم أفضل ومعًا نستطيع.

من جانبه، أكد الدكتور حجازى إدريس، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعلم مدى الحياة، أن الهدف من فاعليات الحوار المجتمعى ، تعزيز الوعى لدى المواطنين وبناء القناعات بأهمية قضية الأمية، وحشد جهود المهتمين ،لإطلاق المبادرة الوطنية التى تستهدف خفض نسبة الأمية إلى 5% بحلول عام 2030.

وأضاف إدريس أن فعاليات اللقاءات التشاورية تتم بالتعاون مع منظمة اليونسكو للاستفادة من خبراتها الدولية فى هذا المجال، وتعزيز صياغة خارطة مستقبلية فى تنفيذ المبادرة، والتى ستكون مبادرة قومية تحتاج إلى دعم جميع الشركاء، وفى مقدمتهم المجتمع المدنى.ولبناء استراتيجية لابد من إقامة لقاءات تشاورية حوارية وعمل ورش عمل من خلالها نتعرف على التحديات الحقيقية التي تواجهكم في العمل، وكيفية التغلب عليها ؛لوضع خطوط عريضة تمهيدا لإطلاق مبادرة وطنية من خلال مؤتمر كبير يعقد في ديسمبر القادم.

 وشرح الهدف العام للمبادرة وهو تطوير تعليم وتعلم الكبار وتحقيق تحولات نوعية وهيكلية تستجيب للتحديات لتواكب التوجهات الدولية الحديثة، انطلاقا من رؤية التعلم مدى الحياة، وكذلك الأهداف الخاصة، والتحديات التي تواجه تعليم الكبار في مصر، ومجالات عمل المبادرة، منهجية عمل المبادرة، وحوكمة المبادرة، والتمويل. حيث تم تشكيل ثلاث مجموعات عمل لرصد أهم التحديات وكيفية التغلب عليها.

ورشة العمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة5
ورشة العمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة5
ورشة العمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة4
ورشة العمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة4
ورشة العمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة3
ورشة العمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة3
ورشة العمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة2
ورشة العمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة2
ورشة العمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة1
ورشة العمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة1
ورشة العمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة
ورشة العمل بعنوان تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة
تعزيز القرائية التعلم مدى الحياة ورشة العمل محافظة أسوان المجتع المدني Jobs Education

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