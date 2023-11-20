خطوات معرفة نتائج منتصف الفصل الدراسي الأول بزراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن الكلية بدأت بالفعل في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، لافتا إلى أن امتحانات الميدتيرم بدأت في الأسبوع السادس من الدراسة.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن امتحانات الميدتيرم عبارة عن أسئلة مقالية بالكامل لتحقيق نوع من التنوع وتكون مختلفة عن طبيعة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني.



وأشار عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إلى أن أعضاء هيئة التدريس وضعت الأسئلة من خلال بنوك الأسئلة عن طريق برنامج إلكترونى يحقق الحيادية فى الامتحانات للطلاب، لافتا إلى أنه مع انطلاق امتحانات الميدتيرم تتوقف المحاضرات لمدة أسبوع لحسن انتهاء الامتحانات.

أكد الدكتور أحمد جلال أن تصحيح مواد الامتحانات يتم إلكترونيًا وأولًا بأول، مشددًا على تواجد أستاذ المادة يوميًا للرد على أسئلة واستفسارات الطلاب، كما توجد فرق لمواجهة الأزمات بالكلية مهمتها توجيه الطالب ومساعدته لافتًا نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول سوف يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري .

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أنه يتم إعلان نتيجة منتصف الفصل الدراسي الأول على نظام جامعة عين شمس ums .

وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد" أنه يمكن للطلاب معرفة نتائج منتصف الترم الاول علي نظام جامعة عين شمس ums

وكشف الدكتور أحمد جلال خطوات الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول وهي كالآتي :

عمل login :

اختيار الكلية

الدخول لطلاب الكلية عن طريق كتابة رقم الجلوس

كتابة كلمة المرور لجميع الطلاب لاول

الضغط على Login

سوف يظهر إسم الطالب بعد عمل login

يرجي ضرورة تغيير الباسورد password عند الدخول لاول مرة .

فى حالة وجود أي مشكلة برجاء غلق الموقع والتوجه الي ادارة شؤون الطلاب بالكلية