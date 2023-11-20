أستاذ مناهج: المكتبات الجامعية تواجه تحديات نتيجة التطور التكنولوجي السريع

تعتبر المكتبات الجامعية من الأركان الأساسية في البيئة الأكاديمية، حيث تلعب دورًا هامًا في توفير المصادر المعلوماتية والدعم اللازم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومع ذلك، تواجه المكتبات الجامعية تحديات عديدة قد أثرت على قدرتها على تحقيق دورها الكامل وتحقيق أهدافها المحددة.

وقال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس ، إن المكتبات الجامعية تواحه تحديات نتيجة التطور التكنولوجي السريع وتوسع استخدام الوسائط الرقمية، قد يعتقد البعض أنه يمكن الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت بسهولة، مما يقلل من أهمية المكتبات الجامعية.

وأضاف الدكتور حسن شحاتة ، أن المكتبات الجامعية تسعى لتكوين مجموعات رقمية وتوفير الوصول إلى الموارد الإلكترونية لتلبية تلك التحديات وتلبية احتياجات المستخدمين.

وأشار حسن شحاتة ، إلى انه يجب علي المكتبات الجامعية توفير الموارد المالية اللازمة لتحديث المجموعات وتوفير الخدمات الحديثة، مثل الاشتراكات في قواعد البيانات وشراء المواد المطبوعة وتقنيات المعلومات الحديثة وتلك التحديات المالية يمكن أن تؤثر على قدرة المكتبات على تحقيق أهدافها وتلبية احتياجات الطلاب والباحثين.

وأكد أستاذ المناهج ، على ضرورة تطوير الخدمات والتوجيه ، لتحقيق دورها بشكل فعال، يجب أن تكون المكتبات الجامعية أكثر من مجرد مجموعات من الكتب والمصادر المعلوماتية كما يجب توفير خدمات متنوعة ومبتكرة للطلاب والباحثين، مثل خدمات الاستشارات والتوجيه البحثي وورش العمل والتدريب، ينبغي أن تكون المكتبات الجامعية مراكز نشاط فعالة تدعم التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وطالب بالتواصل والتعاون حيث تعتمد المكتبات الجامعية على التعاون مع أعضاء هيئة التدريس والإدارة الجامعية، للوصول إلى أحدث التقنيات الحديثة.