غداً.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الحادى عشر لحاسبات عين شمس

ينطلق غداً الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري ، المؤتمر الدولي الحادي عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات تحت رعاية الدكتور.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأ.د.محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف أ.د. نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر و الدكتور.رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يشهد فاعليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين من كبرى الجامعات الدولية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات و الأمن السيبرانى و علوم البيانات.

ويتناول المؤتمر أهم الموضوعات فى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة المرتبطة بالزراعة والطاقة والمياه وغيرها من التطبيقات الهامة المرتبطة بالتنمية المستدامة بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بإنترنت الأشياء والربوتات والأمن السيبراني وعلوم البيانات واكتشاف المعرفة وتقنية المعلومات الحيوية والمعلوماتية الصحية وهندسة البرمجيات .

جدير بالذكر أنه سوف يتم نشر الأبحاث المقبولة والمقدمة فى المؤتمر فى قاعدة البيانات الدولية Scopus و يتم نشرها على IEEE

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المؤتمر على الرابط التالي :http://icicis.cis.asu.edu.eg