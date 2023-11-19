فتح باب الالتحاق بالجامعات الأهلية منتصف العام.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة في الكليات

اماكن شاغرة في الجامعات الاهلية للالتحاق بمختلف الكليات بمنتصف العام…شروط التقديم والاوارق المطلوبة



تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها والأوراق المطلوبة، يشغل الآلاف من الطلاب والطالبات من طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها، وذلك مع الاقتراب من انتهاء الفصل الدراسي حيث يتم فتح باب القبول بالجامعات الأهلية مره أخري مع حلول الفصل الدراسي الثاني .

قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة ،أنه سوف يتم فتح باب القبول مع خلال الفترة القادمة وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور محمد الشناوي خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن هناك عددًا من الأماكن بمختلف الكليات، لافتًا أنه لايوجد اماكن شاغرة في القطاع الطبي فقط اما عن باقي الكليات متاحة امام الطلاب ، منوها بأن التقديم سيكون متاحًا للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

وأوضح الشناوى ، أن رسوم التقديم والمصاريف للطلاب في الكليات ستكون بذات قيمة رسوم ومصاريف الفصل الدراسي الأول، ، كما أنه لا توجد أي زيادة فيها.

ومن جانبه قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، أنه يوجد بعض الاماكن الشاغرة في كليات الهنندسة وكلية المعاملات القانونية وكلية الاعمال .

وأكد الدكتور معوض الخولى ، أنه لم يحدد حتي الان امكانية فتح باب القبول من عدمه ،مؤكدا علي الالتزام بالقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات .

وأضاف معوض ، إن الجامعة بها عدد من البرامج التى يحتاجها سوق العمل، حيث أنها تعد جامعة ذكية، حيث تساعد على القيام بالبحث العلمى التطبيقى الذى يساهم فى تصميم منتجات مصرية بمواصفات جودة عالية تدفع « صنع فى مصر» للمنافسة العالمية ، كما تساهم فى تقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال بيت خبرة قادر على إيجاد حلول للمشاكل التى تواجه الدولة والمجتمع.

وأضاف أنه انطلاقا من رؤية مصر 2030 والتميز في البرامج المتخصصة التي تخدم تلك الرؤية فقد تم استحداث ثلاث برامج هي الاولي من نوعها في مصر والشرق الأوس،أولا: برنامج الكيمياء الصناعية ، وهي فرع الكيمياء الذي يطبق العمليات الفيزيائية والكيميائية نحو تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات فائدة للبشرية حيث يهدف البرنامج الي انتاج خريجين ذو روابط معرفية في الهندسة، والتصنيع الكيميائي، والاقتصاد والإدارة الصناعية ويكون قادر علي إجراء الأبحاث وتطوير وتحسين خصائص المنتجات التي نستخدمها كل يوم من خلال اختيار المواد الخام، وتصميم العمليات الكيميائية وتحسين ظروف الإنتاج حيث سيكون الطالب مؤهل للعمل في المجالات الاتية:

الصناعات التحويلية والصناعات ذات الصلة مثل البترول والكيماويات – والسيراميك والاسمنت والبوليمرات- صناعة المواد الغذائية _ صناعة الالكترونيات– صناعة التعدين مثل الحديد والصلب- الصناعات الدوائية والصناعات ذات الصلة بالصحة .

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها والأوراق المطلوبة، بحسب وزارة التعليم العالي، قد تم تحديد الحد الأدنى للقبول في بعض الكليات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات الأهلية لكلية الطب، الذي وصل إلى 75% في الجامعات التالية:

- سيناء بفرعيها

- الملك سلمان الدولية

- شرق بورسعيد الأهلية

- الإسماعيلية الأهلية

ووصل تنسيق الجامعات التالية إلى 77%:

- الجلالة

- العلمين الدوليتين

كما بلغ تنسيق جامعة النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، الفرنسية بالقاهرة، المنصورة الجديدة 80%.

1. كلية طب الأسنان:

- جامعة سيناء بفرعيها.

- جامعة الملك سلمان الدولية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية.

الحد الأدنى: 74%

2. كلية العلاج الطبيعي:

- جامعة سيناء بفرعيها.

- جامعة الملك سلمان الدولية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية. الحد الأدنى: 73%.

3. كلية الصيدلة:

الحد الأدنى: 70% في جميع الجامعات الأهلية

1. كلية الطب البيطري:

- جامعة النيل الأهلية.

- جامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.

- جامعة الفرنسية بالقاهرة.

- جامعة المنصورة الجديدة. الحد الأدنى: 66%.

5. كلية الهندسة:

- جامعة سيناء بفرعيها.

- جامعة الملك سلمان الدولية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية.

الحد الأدنى: 65%

6. كلية علوم الحاسب:

- جامعة سيناء بفرعيها.

- جامعة الملك سلمان الدولية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية.

الحد الأدنى: 60%

أما بالنسبة للكليات الأدبية، فقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول فيها بنسبة 55% في جميع الجامعات الأهلية.

وجاءت أسعار الجامعات الأهلية لعام 2023 كالتالي:

- كلية الطب: 115 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة (برنامج بكالوريوس فارم دي)

- صيدلة إكلينيكية: 80 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة (برنامج بكالوريوس الصيدلة - فارم دي): 70 ألف جنيه.

- كلية الهندسة والتشييد: 60 ألف جنيه.

- كلية التجارة الدولية واللغات: 35 ألف جنيه.

- كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية الأهلية: 35 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 30 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.

الأوراق المطلوبة في التقديم للجامعات الأهلية



وجاءت الأوراق المطلوبة في التقديم للجامعات الأهلية 2023 كالتالي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- استمارة 2 جند أو نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- صور شخصية- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب