مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية يعقد مؤتمر  "مئوية دستور 1923" "رؤية الماضي. وبناء المستقبل"

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور حاتم العبد مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية عقد مؤتمر "مئوية دستور 1923" "رؤية الماضي. وبناء المستقبل".



يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.

وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة MBU بمركز الابتكار وريادة الأعمال

يشارك بالمؤتمر الدكتور مصطفى الفقي أستاذ العلوم السياسية والسكرتير الخاص لرئيس الجمهورية سابقا ،أ.د. رمزي الشاعر أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس ، الدكتور عبد الله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء السابق ، أ. سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ، نقيب المحامين السابق ،الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس.

وكان قد انطلقت فعاليات دوري " ابطال من أجل مصر " لكرة القدم الخماسية والتى تنظمها أسرة من أجل مصر المركزية مع اتحاد طلاب الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة

في كلمته أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين على دور الجامعة في تكوين هويه الطلاب وتدعيم شخصيتهم عن طريق الأنشطة المختلفه التي تقدمها الجامعة كذلك الاحتكاك مع أعضاء هيئة التدريس وتقديم القدوة التي تسهم في بناء الشخصية الطلابية.

كما قدم الشكر للقيادة السابقة لجامعة عين شمس علي الدعم الكامل الذي قدموه للطلاب خلال فترة توليهم إدارة الجامعة والانجازات التي تمت من ملاعب وبنية تحتية وأنشطة طلابية وصلت للتكريمات الدولية مطالبا أبناءه الطلاب بالانطلاق والتعبير عن أنفسهم عن طريق ممارسه الرياضة والمنافسه الشريفه التي من شأنها ان تنمي مهارات التواصل بين الطلاب.

وأبدت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة سعادتها البالغة بالتواجد في هذا الحدث الرياضي وسط طلاب الجامعة بصفة عامة وطلاب أسرة طلاب من أجل مصر بصفة خاصة متمنية لهم موسم رياضي متميز .

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هذا وقد سدد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ضربة البداية للمباراة الافتتاحية.

و يقام دوري " ابطال من أجل مصر " في كرة القدم الخماسية على ملاعب كليات التجارة و الصيدلة والمدينة الجامعية طلبة ، و يستمر حتى ٣٠ نوفمبر و يشارك به ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب ويتم منح الثلاث مراكز الأولى جوائر مالية و ميداليات.

