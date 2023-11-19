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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تعلن تعليمات عاجلة بشأن نتيجة دور أكتوبر

طلاب جامعات
طلاب جامعات


قالت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الالسن بجامعة عين شمس ، انه تم إعلان نتيجة دور أكتوبر على نظام UMS من يرغب باستخراج بيان النجاح يتم التوجه إلي اداره الخريجين من ٩ صباحا حتي ١ ظهرا.
 

وأوضحت كلية الالسن جامعة عين شمس ، انه يمكن لتقديم طلب استخراج بيان النجاح 
يتم إحضار ما يلي
١- إيصال فوري بقيمه ١٠٠ ج أو اثبات دفع في حاله دفع فيزا
٢- صوره من البطاقه الشخصيه او الباسبور
 

 

وكانت قد استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، تاداطومو نيتو،  الفنان الياباني، في ضوء زيارتة للكلية وتقديمه محاضرة لطلاب قسم اللغة اليابانية حول الثقافة والفن الياباني، وتحديدًا حول حرفة التذهيب واستخدامها في اللوحات الفنية التقليدية في اليابان، بحضور د. محمد عبدالرحمن عشيبة، المدرس بقسم اللغة اليابانية.


وخلال اللقاء أكدت الدكتورة .سلوى رشاد، عميد الكلية، أن كلية الألسن بجامعة عين شمس هي البوابة الرئيسية التى أنشأها العالم الجليل رفاعة الطهطاوى، لتمر من خلالها ثقافات العالم إلى الشعب المصري في مختلف المجالات، لاسيمًا الفن والثقافة للشعوب، حيث تعبر الفنون الشعبية عن ماهية الخلفية الحضارية للشعوب وأصولها التى ورثوها عن أجدادهم، وتعد  الكلية أيضًا نافذة الحضارة والثقافة المصرية إلى العالم.

وتابعت حديثها مؤكدة أن التعرف عن قرب للثقافات الأجنبية يساهم في رفع مستوى دارسي لغات تلك الشعوب والتعرف عليها بشكل يسهم في رفع مستوى المترجم وصقل خبراته في نقل الترجمات بشكل إحترافي، معربة عن تطلعها لتكرار هذه الزيارة لتقديم المحاضرات والمشاركة في الفعاليات الثقافية التي يقيمها القسم في المستقبل.

مؤكدة أن تنظيم الفعاليات الثقافية للقسم بالتعاون مع أصحاب اللغة اليابانية على مختلف المستويات الرسمية والثقافية والفنية يسهم في تعزيز قدرات طلاب الكلية بشكل فعال، مشيدة بمجهودات السفارة اليابانية بالقاهرة في التعاون المشترك بهدف تعظيم الاستفادة من خبرات الجانبين في إعداد خريج متميز قادر على الخوض في سوق العمل بشكل متميز، وقامت بتقديم درع الكلية للفنان الياباني لإسهاماته في إثراء ثقافة طلاب الكلية بالفنون اليابانية.
 

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