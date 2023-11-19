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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يكشف عن الاماكن الشاغرة في الكليات بالترم الثانى

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، إن الجامعة تتوافر فيها بعض الاماكن الشاغرة في كليات الهندسة وكلية المعاملات القانونية وكلية الاعمال .

وأكد الدكتور معوض الخولى خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه لم يحدد حتي الان امكانية فتح باب القبول من عدمه لقبول طلاب جدد في التيرم الثاني، مؤكدا على التزام الحامعة بالقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات .

 

وأضاف معوض، أن الجامعة فيها عدد من البرامج التى يحتاجها سوق العمل، حيث تعد جامعة ذكية، وتساعد على القيام بالبحث العلمى التطبيقى الذى يسهم فى تصميم منتجات مصرية بمواصفات جودة عالية تدفع شعار «صنع فى مصر» للمنافسة العالمية، كما تسهم فى تقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال بيت خبرة قادر على إيجاد حلول للمشاكل التى تواجه الدولة والمجتمع.

وأضاف أنه انطلاقا من رؤية مصر 2030 والتميز في البرامج المتخصصة التي تخدم تلك الرؤية تم استحداث ثلاث برامج هي الاولي من نوعها في مصر والشرق الأوسط، منها: برنامج الكيمياء الصناعية ، وهي فرع الكيمياء الذي يطبق العمليات الفيزيائية والكيميائية نحو تحويل المواد الخام إلى منتجات ذات فائدة للبشرية حيث يهدف البرنامج الي انتاج خريجين ذو روابط معرفية في الهندسة، والتصنيع الكيميائي، والاقتصاد والإدارة الصناعية ويكون قادر علي إجراء الأبحاث وتطوير وتحسين خصائص المنتجات التي نستخدمها كل يوم من خلال اختيار المواد الخام، وتصميم العمليات الكيميائية وتحسين ظروف الإنتاج حيث سيكون الطالب مؤهل للعمل في المجالات الاتية:

الصناعات التحويلية والصناعات ذات الصلة مثل البترول والكيماويات – والسيراميك والاسمنت والبوليمرات- صناعة المواد الغذائية _ صناعة الالكترونيات– صناعة التعدين مثل الحديد والصلب- الصناعات الدوائية والصناعات ذات الصلة بالصحة .

وجاءت أسعار الجامعات الأهلية لعام 2023 كالتالي:

- كلية الطب: 115 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة (برنامج بكالوريوس فارم دي)

- صيدلة إكلينيكية: 80 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة (برنامج بكالوريوس الصيدلة - فارم دي): 70 ألف جنيه.

- كلية الهندسة والتشييد: 60 ألف جنيه.

- كلية التجارة الدولية واللغات: 35 ألف جنيه.

- كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية الأهلية: 35 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 30 ألف جنيه + المصروفات الإدارية.
 

الأوراق المطلوبة في التقديم للجامعات الأهلية
جاءت الأوراق المطلوبة في التقديم للجامعات الأهلية 2023 كالتالي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- استمارة 2 جند أو نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- صور شخصية- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

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