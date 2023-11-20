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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة عين شمس تحصد المركز الأول بمسابقة "الهاكاثون AUC"

طلاب زراعة عين شمس
طلاب زراعة عين شمس

 

حصدت كلية الزراعة جامعة عين شمس علي المركز الأول بمسابقة "الهاكاثون AUC" من خلال مشاركة طلاب كلية الزراعة جامعة عين شمس في المسابقة بطموح وشغف بأسبوع ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية.

وتعلم الطلاب الكثير وتوسعت معارفهم في مجال الابتكار وريادة الأعمال من خلال التدريب والدورات للفكر الإبتكارى ورياده الأعمال و دورات التسويق والماليه، وذلك تحت رعاية ا.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د أحمد جلال عميد كلية الزراعة .

وقام طلاب كليه الزراعة جامعه عين شمس المشاركين فى مسابقه وهم :- عبدالرحمن محمد ابراهيم 
عبدالرحمن الحسيني، سهيلة عبدالخالق، سلمي عصام ، نّهى هشام ، زياد محمد علي، منير ايمن، بعمل فكرة عملية وعلمية مبتكرة على تطوير تقنية لإنشاء طلاء صالح للأكل يمكن استخدامه للحفاظ على جودة الفواكه وتعزيزها.

وتعتمد هذه التقنية على استخدام مواد صديقة للبيئة وقابلة للتحلل الحيوي لتشكيل طبقة يمكن أن تغلف الثمار بأمان وصحة ، ونجاح تقنية طلاء الطعام يكمن في استخدام المواد الطبيعية والصديقة للبيئة التي تتفاعل بأمان مع الثمار، دون التأثير على نكهتها أو جودتها الغذائية ويعمل هذا الطلاء كحاجز وقائي، يحمي الثمار من العوامل البيئية الضارة.

ومن خلال العمل والمشاركة الجماعية والاصرار والتشجيع استطاع الطلاب الوصول للمرتبة الأولى في الهاكاثون AUC وهو التكريم الثاني للمشروع بعد حصلولهم علي المركز الاول في عين شمس تبتكر  والتي قامت خلال الفترة ١٣_١١ _٢٠٢٣ وحتي ١٩_١١_٢٠٢٣ .

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