تعرف على الأماكن الشاغرة بجامعة الجلالة 2023 وموعد بدء التقديم

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها والأوراق المطلوبة، يشغل الآلاف من طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها، وذلك مع الاقتراب من انتهاء الفصل الدراسي، حيث يتم فتح باب القبول بالجامعات الأهلية مرة أخرى مع حلول الفصل الدراسي الثاني .

قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة ، إنه سوف يتم فتح باب القبول خلال الفترة القادمة وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الشناوي خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن هناك عددًا من الأماكن بمختلف الكليات، لافتًا إلى أنه لا يوجد أماكن شاغرة في القطاع الطبي فقط، أما عن باقي الكليات متاحة أمام الطلاب ، منوها بأن التقديم سيكون متاحًا للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

وأوضح أن رسوم التقديم والمصاريف للطلاب في الكليات ستكون بذات قيمة رسوم ومصاريف الفصل الدراسي الأول، ، كما أنه لا توجد أي زيادة بها.

واستضافت جامعة الجلالة الاهلية، اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الاعلي للجامعات، رقم (11) للدورة 2023-2024، حيث انعقدت اللجنة تحت رعاية وحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، الذي استقبل أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الاعلي للجامعات، والدكتور محمد عبد الكريم صالحين، أمين لجنة القطاع، وعمداء كليات الهندسة بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد هنو، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان، أمين عام جامعة الجلالة، والدكتورة عفاف العوفي، عميد كلية الهندسة بجامعة الجلالة.

وفي كلمته رحب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الاهلية، بأعضاء لجنة القطاع الهندسي التى تضم قامات علمية رفيعة في المجال الهندسى، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على مواكبة التطور فى كافة المجالات الهندسية، وفتح آفاق التعاون مع كافة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتطوير وتحديث قطاعى التكنولوجيا والصناعة بين كافة الجهات والمؤسسات الوطنية.

وأضاف الشناوي، أن جامعة الجلالة تسعى دائماً لتوفير برامج أكاديمية وتدريبية ذات جودة حديثة ومتطورة، فضلاً عن التحديث المستمر للبرامج للارتقاء بمهارات الطلاب، مؤكداً أن أهداف جامعة الجلالة الأساسية، إعداد ودعم جيل متميز من الخريجين قادر على الابتكار والبحث العلمي، وهو ما توفره الجامعة لجميع طلابها في ظل متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وتابع أن أعداد الطلاب بالجامعة في تزايد مستمر، حيث إن إجمالي الاعداد حتى الان أكثر من 8500 طالب وذلك خلال 4 سنوات فقط، ما يعكس الاقبال الكبير الذي تشهده الجامعة، لما تقدمه من فرص لخلق طرق متجددة للتعليم المستمر مع التقدم التكنولوجي، والذي يجب مواكبته مع احتياجات سوق العمل.

كما قدمت الدكتورة عفاف العوفي، عميد كلية الهندسة بجامعة الجلالة، عرضا تعريفيا للمجالات والبرامج الدراسية بالجامعة، وأبرز الإمكانيات التي تتوفر بها، حيث إن جامعة الجلالة تسعى دائماً إلى دعم وتنمية قدرات الطلاب في جميع المجالات، وذلك من خلال نقل الخبرات ومشاركة المعرفة مع كبرى الشركات الرائدة، خاصة في مجالات العلوم الهندسية بكافة قطاعتها، مشيرة إلى مساهمة أعضاء هيئة التدريس بالكلية في عدة مشاريع بالعديد من المجالات الصناعية والانشائية المواكبة لاستراتيجية الدولة للتطوير.