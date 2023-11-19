عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على الأماكن الشاغرة بجامعة الجلالة 2023 وموعد بدء التقديم

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وأسعارها والأوراق المطلوبة، يشغل الآلاف من طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بها، وذلك مع الاقتراب من انتهاء الفصل الدراسي، حيث يتم فتح باب القبول بالجامعات الأهلية مرة أخرى مع حلول الفصل الدراسي الثاني .

قال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة ، إنه سوف يتم فتح باب القبول خلال الفترة القادمة وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الشناوي خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن هناك عددًا من الأماكن بمختلف الكليات، لافتًا إلى أنه لا يوجد أماكن شاغرة في القطاع الطبي فقط، أما عن باقي الكليات متاحة أمام الطلاب  ، منوها بأن التقديم سيكون متاحًا للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

وأوضح  أن رسوم التقديم والمصاريف للطلاب في الكليات ستكون بذات قيمة رسوم ومصاريف الفصل الدراسي الأول، ، كما أنه لا توجد أي زيادة بها.

واستضافت جامعة الجلالة الاهلية، اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الاعلي للجامعات، رقم (11) للدورة 2023-2024، حيث انعقدت اللجنة تحت رعاية وحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، الذي استقبل أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الاعلي للجامعات، والدكتور محمد عبد الكريم صالحين، أمين لجنة القطاع، وعمداء كليات الهندسة بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد هنو، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان، أمين عام جامعة الجلالة، والدكتورة عفاف العوفي، عميد كلية الهندسة بجامعة الجلالة.

وفي كلمته رحب الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الاهلية، بأعضاء لجنة القطاع الهندسي التى تضم قامات علمية رفيعة في المجال الهندسى، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على مواكبة التطور فى كافة المجالات الهندسية، وفتح آفاق التعاون مع كافة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتطوير وتحديث قطاعى التكنولوجيا والصناعة بين كافة الجهات والمؤسسات الوطنية.

وأضاف الشناوي، أن جامعة الجلالة تسعى دائماً لتوفير برامج أكاديمية وتدريبية ذات جودة حديثة ومتطورة، فضلاً عن التحديث المستمر للبرامج للارتقاء بمهارات الطلاب، مؤكداً أن أهداف جامعة الجلالة الأساسية، إعداد ودعم جيل متميز من الخريجين قادر على الابتكار والبحث العلمي، وهو ما توفره الجامعة لجميع طلابها في ظل متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وتابع أن أعداد الطلاب بالجامعة في تزايد مستمر، حيث إن إجمالي الاعداد حتى الان أكثر من 8500 طالب وذلك خلال 4 سنوات فقط، ما يعكس الاقبال الكبير الذي تشهده الجامعة، لما تقدمه من فرص لخلق طرق متجددة للتعليم المستمر مع التقدم التكنولوجي، والذي يجب مواكبته مع احتياجات سوق العمل.

كما قدمت الدكتورة عفاف العوفي، عميد كلية الهندسة بجامعة الجلالة، عرضا تعريفيا للمجالات والبرامج الدراسية بالجامعة، وأبرز الإمكانيات التي تتوفر بها، حيث إن جامعة الجلالة تسعى دائماً إلى دعم وتنمية قدرات الطلاب في جميع المجالات، وذلك من خلال نقل الخبرات ومشاركة المعرفة مع كبرى الشركات الرائدة، خاصة في مجالات العلوم الهندسية بكافة قطاعتها، مشيرة إلى مساهمة أعضاء هيئة التدريس بالكلية في عدة مشاريع  بالعديد من المجالات الصناعية والانشائية المواكبة لاستراتيجية الدولة للتطوير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط الأمطار| درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الغد وحتى السبت

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

ترشيحاتنا

الأول في التاريخ.. لوكاكو يسجل رقما قياسيا لم يحدث من قبل مع بلجيكا

الحوثيون: احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة تثبت جديتنا لخوض المعركة دعما للمقاومة في غزة

بدلا من 40.. وزير الاتصالات: مصر أصبحت الأولى إفريقيًا في مراكز التعهيد منذ 2021

يدفع الثمن باهظًا.. إسرائيل: حزب الله أطلق أكثر من 1000 صاروخ علينا

وزير الاتصالات: صادرات مصر الرقمية بلغت 1.8 مليار دولار.. فيديو 

تصفيات كأس العالم.. أول تعليق من تريزيجيه بعد هدفيه في سيراليون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى زيارة السادات لإسرائيل | نص خطاب الرئيس الراحل داخل الكنيست

هي هتتجوز؟.. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

أيسلندا مهددة بخطر كبير.. تسجيل صوتي يكشف عن رعب الحمم البركانية

يحميك من أمراض خطيرة.. 20 فائدة لتناول لبان الدكر

فيديو

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

قتـ.لوا أبناء شعبهم .. مفاجأة ارتكبها الاحـ.تلال يوم 7 أكتوبر لمطاردة القـ.سـ.ام

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ