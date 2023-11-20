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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة عين شمس تفتح باب الالتماسات على نتائج دور أكتوبر حتى 23نوفمبر

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس ، عن فتح باب الالتماسات على نتائج دور اكتوبر 2023 وذلك لطلاب الشعبة العربية.

واضافت كلية التجارة ،ان تقديم الالتماسات سيتم إلكترونيا عن طريق الصفحة الشخصية للطالب على نظام جامعة عين شمس الالكتروني ums، اعتبارا من اليوم وحتى الخميس الموافق ٢٣ نوفمبر.

كانت فعاليات دوري " ابطال من أجل مصر" لكرة القدم الخماسية التى تنظمها أسرة من أجل مصر المركزية مع اتحاد طلاب الجامعة، قد انطلقت تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، في كلمته، على دور الجامعة في تكوين هوية الطلاب وتدعيم شخصيتهم عن طريق الأنشطة المختلفه التي تقدمها الجامعة كذلك الاحتكاك مع أعضاء هيئة التدريس وتقديم القدوة التي تسهم في بناء الشخصية الطلابية.

كما قدم  الشكر للقيادة السابقة لجامعة عين شمس علي الدعم الكامل الذي قدموه للطلاب خلال فترة توليهم إدارة الجامعة والانجازات التي تمت من ملاعب وبنية تحتية وأنشطة طلابية وصلت للتكريمات الدولية  مطالبا أبناءه الطلاب بالانطلاق والتعبير عن أنفسهم عن طريق ممارسه الرياضة والمنافسه الشريفه التي من شأنها ان تنمي مهارات التواصل بين الطلاب. 

وأبدت الدكتورة  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة سعادتها البالغة بالتواجد في هذا الحدث الرياضي وسط طلاب الجامعة بصفة عامة وطلاب أسرة طلاب من أجل مصر بصفة خاصة متمنية لهم موسم رياضي متميز .

وقد سدد الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس ضربة البداية للمباراة الافتتاحية.

ويقام دوري  "أبطال من أجل مصر" في كرة القدم الخماسية على ملاعب كليات التجارة والصيدلة والمدينة الجامعية طلبة ، و يستمر حتى ٣٠ نوفمبر ويشارك فيه ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة  بنظام خروج المغلوب  ويتم منح الثلاث مراكز الأولى جوائر مالية و ميداليات.

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