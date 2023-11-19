جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.. صور

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وفدًا من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن برنامج التثقيف للتوعية الأسرية والمجتمعية بالجامعة، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف. وضم الوفد الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور عبد الله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف ومشرف برنامج التوعيه الأسرية والمجتمعية بمشيخة الأزهر الشريف، والدكتور السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

تأتي الزيارة في إطار التعاون بين مشيخة الأزهر الشريف وجامعة كفر الشيخ، وتأكيدًا على الدور الرائد الذي تقوم به مشيخة الأزهر الشريف وجامعة كفر الشيخ في الاهتمام بقضايا الشباب ونشر الوعي الديني وتثقيف المجتمع والحفاظ على الأسرة المصرية.

وقد نفذت الجامعة بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، ممثلة في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دورة "تأهيل المقبلين على الزواج" ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة إيهاب جاد، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، والدكتور هناء بدير طنطاوي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الهدف من تلك الندوات هو تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونشر الوعي المجتمعي والأسري، وتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها، ودعم أبناء الوطن في الدفاع عنه وعن مقدراته والحد من ظاهرة التطرف ومواجهتها.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن الدورة شملت عدة محاضرات نُفذت بالمدينة الجامعية، حيث تناولت مواضيع متعلقة بأهمية الأسرة على الصعيدين الديني والاجتماعي، اختيار الشريك في الحياة، أحكام الخطبة، أحكام الزواج، فن التعامل بين الزوجين، إدارة الخلافات بين الزوجين، والتربية الصالحة للأبناء. وانتهت فعاليات الدورة بتسليم شهادات للمشاركين وتكريمهم."

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