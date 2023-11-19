عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة كفر الشيخ تستقبل وفد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وفدًا من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن برنامج التثقيف للتوعية الأسرية والمجتمعية بالجامعة، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف. وضم الوفد الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور عبد الله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف ومشرف برنامج التوعيه الأسرية والمجتمعية بمشيخة الأزهر الشريف، والدكتور السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

محافظ كفر الشيخ يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.. صور

مياه كفر الشيخ: رفع حالة الطوارئ وانتشار معدات الشركة لشفط الأمطار.. صور

تأتي الزيارة في إطار التعاون بين مشيخة الأزهر الشريف وجامعة كفر الشيخ، وتأكيدًا على الدور الرائد الذي تقوم به مشيخة الأزهر الشريف وجامعة كفر الشيخ في الاهتمام بقضايا الشباب ونشر الوعي الديني وتثقيف المجتمع والحفاظ على الأسرة المصرية.

وقد نفذت الجامعة بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، ممثلة في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، دورة "تأهيل المقبلين على الزواج" ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة إيهاب جاد، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، والدكتور هناء بدير طنطاوي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الهدف من تلك الندوات هو تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونشر الوعي المجتمعي والأسري، وتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها، ودعم أبناء الوطن في الدفاع عنه وعن مقدراته والحد من ظاهرة التطرف ومواجهتها.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن الدورة شملت عدة محاضرات نُفذت بالمدينة الجامعية، حيث تناولت مواضيع متعلقة بأهمية الأسرة على الصعيدين الديني والاجتماعي، اختيار الشريك في الحياة، أحكام الخطبة، أحكام الزواج، فن التعامل بين الزوجين، إدارة الخلافات بين الزوجين، والتربية الصالحة للأبناء. وانتهت فعاليات الدورة بتسليم شهادات للمشاركين وتكريمهم."

FB_IMG_1700402555885
FB_IMG_1700402555885
FB_IMG_1700402551075
FB_IMG_1700402551075
إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه إزالة التعديات الأزهر العالمي للفتوى الازهر الشريف الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني الدكتور محمد عبد العال الدكتور عبد الرازق دسوقي الدكتور أسامة الحديدي الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

عرض رسمي جديد من الشباب السعودي لضم زيزو.. تفاصيل

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.. صور

مياه كفر الشيخ: رفع حالة الطوارئ وانتشار معدات الشركة لشفط الأمطار.. صور

رغم الأمطار والرياح.. إزالة 14 حالة تعدٍ في دسوق بكفر الشيخ| صور

لسوء الأحوال الجوية.. توقف أنشطة الصيد في ميناء البرلس بكفر الشيخ

مؤتمر حاشد لـ مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ لدعم الرئيس السيسي.. صور

أمين مستقبل وطن بكفر الشيخ: نقف جميعاً خلف السيسي ونفخر بإنجازاته.. صور

الآلاف من أهالى كفر الشيخ يشاركون في مؤتمر جماهيرى لدعم السيسي.. صور

كفر الشيخ.. رصف شارع سعد زغلول بدسوق بتكلفة 4 ملايين جنيه |صور

ترشيحاتنا

مخالفات البناء.. مجلس النواب يوافق على الحالات المسموح التصالح عليها والمحظورة| تفاصيل

رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يصادق على خطط لمواصلة الهجوم البري بجنوب غزة

مجلس النواب يوافق علي المدة المحددة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء

البرلمان يحدد ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

بعد مرور نصف ساعة.. القائم يحرم منتخب سيراليون من التعادل مع مصر

مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: الاتفاق على إطلاق سراح عشرات الأسرى قريبا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبنا.. رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهدت معظم عائلتها.. فيديو

رفقة صديقها.. منة فضالي تستعرض جمالها

علاجات لفطريات الشفاه

لمجرد أنه يصرخ..شاب فلسطيني يسرد ماذا فعل جندي بجيش الاحتلال أثناء النزوح

فيديو

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

تصريحات صادمة من حسام حسن تجاه عمر كمال: لاعب الأهلي أفضل منه|فيديوجراف

كتبت وصيتي.. فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب طبيب نسي إبرة في جسمها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ