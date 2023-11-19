محافظ كفر الشيخ يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.. صور

ترأس اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأحد، يرافقه اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بشرق مدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود الكموني، نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بكل شدة وحزم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

أكد المحافظ الأهمية القصوي التي يوليها رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.