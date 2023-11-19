رغم الأمطار والرياح.. إزالة 14 حالة تعدٍ في دسوق بكفر الشيخ| صور

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأحد، إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية بالرغم من سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة، خاصة مع هطول الأمطار الغزيرة على مدنها وقراها.

وأسفرت الحملة عن إزالة 14 حالة تعدٍ على مساحة 12 قيراطاً و3 أسهم، بقرى محلة دياي، سنهور المدينة، محلة أبو علي، كنيسة الصرادوسي، شباس الشهداء، أبو مندور، شباس الملح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، واللواء علاء يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

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