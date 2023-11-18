الآلاف من أهالى كفر الشيخ يشاركون في مؤتمر جماهيرى لدعم السيسي.. صور

شارك الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، اليوم، في فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقد فى منطقة أرض المطار المجاورة لجامعة كفر الشيخ، وذلك لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وحرصت قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن وحزبيون وسياسيون وقيادات بالأوقاف وقيادات كنسية وجمع غفير من أهالى المحافظة على المشاركة في هذا المؤتمر الحاشد والتعبير عن حبهم ودعهم للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل استكمال مسيرة التنمية.

جاء ذلك بحضور المهندس فوزي الرفاعي، أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنظيمية للحزب.

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