كفر الشيخ .. مواعيد وأماكن فصل الكهرباء في بيلا

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربي عن بعض المناطق والقري التابعة لمركز بيلا، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة الأسبوعية لشبكات الجهد المنخفض لهندسة كهرباء بيلا، للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين خلال الفترة من اليوم السبت الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 23 من شهر نوفمبر 2023، من الساعة 9 صباحاً حتى 1ظهراً.

أوضح القطاع في بيان، اليوم، الجمعة، أن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها، نظراً لإجراء أعمال الصيانة شبكات الجهد المنخفض، وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين هي كالتالي:

- يوم السبت الموافق 18 فبراير: المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي قرية الحوة وتوابعها، والمناطق التابعة للمحولات الآتية: «الترزي - المعهد - العرب» بقرية الحوة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي ريف الحوة.

- يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر: المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي قرية الجرايدة وتوابعها، والمناطق التابعة للمحولات الآتية: «تدعيم المرور - المرور» بقرية الجرايدة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي العطاونة «خروج لوحة توزيع الجرايدة».

- يوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر: المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي قريتي دويدار وأبو عساكر، والمناطق التابعة للمحولات الآتية: «أبو عساكر - دويدار الصغري - دويدار الكبري» ، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي ريف الدمايرة «خروج محطة محولات الخفير».

- يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر: المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي جزء من مدينة بيلا، والمناطق التابعة للمحولات الآتية : «المشرفي - الدميري» بمدينة بيلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي حي الصنايع «خروج لوحة بيلا القديمة».

- يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر: المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي قرية إبشان وتوابعها، والمناطق التابعة للمحولات الآتية : «إبشان البحر - المستشفي» بقرية إبشان، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي قرية إبشان «لوحة توزيع بيلا الجديدة».

وأهاب القطاع بالمواطنين والمخابز والمنشآت الحكومية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان، باتخاذ احتياطاتهم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة من خلال تدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.