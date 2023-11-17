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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بدسوق في كفر الشيخ

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، غداً، السبت، عن عدة مناطق بالمدينة، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً لإجراء الصيانة الدورية.

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وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، خلال بيان لها، أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي شارع الجيش، طريق بسيون، عميرة، المستعمرة، داير الناحية، شارع شرابي، شارع حويلة.

وفي سياق آخر، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بشأن إزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية وغلق محاجر مواد البناء غير المرخصة.

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