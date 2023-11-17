عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة عائلية.. شقيقان يدفعان حياتهما ثمنا لخلافات الميراث في كفر الشيخ

شقيقان يدفعان حياتهما
شقيقان يدفعان حياتهما ثمناً

دفع شقيقان بإحدى قرى مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، حياتهما ثمناً لخلافات الميراث، وذلك عقب مشاجرة عائلية بين الأشقاء الخمسة بالأسلحة البيضاء.

محاضر ضد المخالفين.. إزالة 4 تعديات في مهدها بـ كفر الشيخ

حياة كريمة.. الكشف على 581 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد نشوب مشاجرة بين 5 أشقاء، بإحدى قرى مركز سيدي سالم، بسبب خلافات الميراث مستخدمين أسلحة بيضاء «سكين».


وأسفرت هذه الواقعة المؤسفة، عن وفاة محمود.م  26 سنة، طباخ، متأثراً لإصابته بجرح شبه نافذ بالصدر، ونزيف داخلي بالصدر، وشقيقه محسن 25 سنة، طباخ، متأثراً بإصابته بجرح شبه نافذ أعلى البطن، وإصابة شقيقهما الثالث السيد 35 سنة، طباخ بإصابات متفرقة بالجسم، وتقرر خروجه عقب تلقيه الإسعافات الطبية اللازمة.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، نشوب مشاجرة بين المتوفيين والمصاب والشقيقين الآخرين وهما أشرف 50 سنة، وجلال 55 سنة، مستخدمين أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما أثناء تواجدهما بالقرية، إثر وجود خلافات بينهم على الميراث.

تمكن رجال المباحث القبض على المتهمين والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 9046 لسنة 2023، إداري مركز شرطة سيدي سالم، وأخطرت جهات التحقيق.

أسلحة بيضاء الأسلحة البيضا الأسلحة البيضاء القبض على المتهم المباحث الجنائية أمن كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ جهات التحقيق خلافات الميراث حياة كريمة رجال الشرطة رجال المباحث سيدي سالم كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

ولي عهد البحرين يوجه بضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الفلسطينية بعد الحرب

موضوعات متعلقة

لمشاركتهم في «العباقرة».. وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بفريق مدرسة إبشان الثانوية

محاضر ضد المخالفين.. إزالة 4 تعديات في مهدها بـ كفر الشيخ

مياه كفر الشيخ: اصطفاف معدات الشركة استعداداً لموسم الشتاء والأمطار.. صور

كفر الشيخ.. إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية في دسوق

كفر الشيخ.. دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لعشائر الجوالة بمراكز شباب فوة

اعتماد كفر الشيخ في قائمة أفضل 50 جامعة عربية بتصنيف التايمز البريطاني

إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

عبد الناصر محمد يكشف أسباب رحيله عن تدريب كفر الشيخ

ترشيحاتنا

سفير فلسطين بالقاهرة: نطالب بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

قطاع الأعمال: قيمة أصول الشرقية للدخان من الأراضي تتخطى 2 مليار جنيه

وزير التموين: لن نسمح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للمواطن الواحد

سفير فلسطين بالقاهرة: الدول الأوروبية تدعم إسرائيل رغم المجـ ازر في غـ زة

المدرب العام لسلة الأهلي: الفوز على الزمالك خطوة مهمة نحو لقب المرتبط

أبو عبيدة يوجه رسائل قاسية للشعب الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أعراض شائعة تكشف إصابتك بمتلازمة القولون العصبي.. جميعها شائعة

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

لتجنب المشاكل النفسية.. 7 طرق فعالة للتخلص من التعلق بعد الإنفصال

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ