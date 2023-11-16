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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محاضر ضد المخالفين.. إزالة 4 تعديات في مهدها بـ كفر الشيخ

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، من إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق قرية برمبال في المهد، وذلك بالتنسيق مع الشرطة والجمعية الزراعية المختصة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.

وأكد رئيس مركز ومدينة مطوبس علي استمرار التصدي وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومصادرة جميع مواد البناء وإزالة المحاجر غير المرخصة بمركز ومدينة مطوبس، موجهاً المواطنين بعدم مخالفة القانون والحفاظ على الأرض الزراعية.

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