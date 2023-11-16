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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه كفر الشيخ: اصطفاف معدات الشركة استعداداً لموسم الشتاء والأمطار.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم، اصطفاف سيارات ومعدات الشركة، وشهد الاصطفاف عرض أنواع السيارات والمعدات وإمكانياتها وحالتها والخبرة الفنية لسائقي السيارات، للوقوف على مستوى جاهزيتها للتعامل الفوري والسريع مع الأزمات والطوارئ تزامناً مع بدء موسم الشتاء لهذا العام.

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وأكد اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، على مدى الجاهزية الفنية للمعدات والسيارات بالشركة في مجال التعامل مع الأزمات والكوارث، من تطهير يبدأ من فصل الصيف لجميع مكونات الشبكة، ومراجعة الحالة الفنية للمحطات والمعدات، والتنسيق بشكل مبكر مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتحديد النقاط الساخنة لتكون ذات أولوية حرجة للتمركز بها أثناء النواة.

وشهد الاصطفاف اللواء تامر سعيد، سكرتير عام محافظة واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والعميد هشام داود، نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء خالد حسني، مدير عام الإدارة العامة للأمن، المحاسبة سهير شمس الدين رئيس قطاع الشئون الإدارية.

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