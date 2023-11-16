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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لعشائر الجوالة بمراكز شباب فوة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت إدارة شباب فوة، دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لعشائر الجوالة اليوم الخميس، بمركز شباب فوة بمشاركة 35 عضواً من أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب "سنديون، فوة، شمشيرة، عربان، أبو دراز" برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.


من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، أهميتها، من هو المسعف، مهامه في بداية الإصابة، محتويات شنطة الإسعافات الأولية، طرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، التنفس، النبض وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات "الكسور، الحروق، الجروح، إغماء، ضربات الشمس، إنعاش القلب، وضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر".
 

قدمت الدورة التدريبية بمراكز شباب فوة، الدكتورة جهاد رمضان، وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات ومتابعة القائد عبد الفتاح الوكيل منسق البرامج الكشفية بالمديرية والسيد درويش مدير إدارة شباب فوة وتنفيذ فريق عمل الإدارة ومراكز الشباب.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة الدورة التدريبية الدكتور أشرف صبحي اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

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