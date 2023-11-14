حياة كريمة.. الكشف على 581 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية الخبي بمركز قلين، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 9 عيادات متخصصة، تضم 8 تخصصات طبية مختلف، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك.

وأكدت المديرية - في بيان، الاثنين - أن 581 مواطنا قد استفادوا من خدمات العيادات خلال يومين، كما تم أيضًا إجراء 135 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 48 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 356 مواطنا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، كما تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 60 مواطنا خلال القافلة.

كما تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ 10 مرضى، وتم تحويل 6 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.