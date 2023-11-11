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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدير أمن كفر الشيخ يقود حملة لإزالة 14 تعدياً على الأراضي الزراعية |صور

مدير أمن كفر الشيخ
مدير أمن كفر الشيخ

قاد اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ اللواء جمال نور الدين.

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جاء ذلك بحضور المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء عبد الحليم فايد، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 14 حالة تعدٍ بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك على مساحة 4 أفدنة ونصف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية وحماية الأراضي ومسئولي مديرية الطرق.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد تابع اليوم، جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق التعديات المقامة على الأراضي الزراعية في مختلف مدن وقرى المحافظة، وإغلاق محاجر مواد البناء غير المرخصة.

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