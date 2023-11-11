كفر الشيخ.. إغلاق 5 محاجر غير مرخصة في دسوق

قرَّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، إغلاق 5 محاجر غير مرخصة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وقال اللواء علاء يوسف، رئيس مدينة دسوق، إنه جرى غلق 5 محاجر بنطاق قرية محلة أبو علي، على مساحة 225 متراً مربعاً، والثاني على مساحة 210 أمتار داخل الكتلة السكنية، والثالث بعزبة موسى حسين بشابة على مساحة 3 قراريط والرابع محجر مواد بناء غير مرخص بنطاق قرية شابة على مساحه 700 متر مربع، والخامس بعزبة أبو العينين على مساحة 500 متر.

وتابع رئيس مركز ومدينة دسوق الحملات المستمرة لإزالة التعديات المقامة على الأراضي الزراعية والصادر لها قرارات الإزالة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والشرطة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على الأراضي الزراعية.