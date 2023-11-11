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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف والعلاج مجاناً .. 13 قافلة طبية شاملة في كفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود جمعية الأورمان، في تنظيم 13 قافلة طبية تضم جميع التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ 1413 شخصاً من أبناء مركزي دسوق والحامول، وذلك بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ.

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قال محافظ كفر الشيخ، إن جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، والأشعة، وصرف العلاج بالمجان لـ 1413 شخصاً من مركزي الحامول ودسوق، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشاد المحافظ بجهود جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، فضلاً عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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