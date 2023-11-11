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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. انتقاء ناشئين جدد في كرة اليد للمشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ

كرة اليد
كرة اليد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، انطلاق اختبارات انتقاء دفعة من الناشئين الجدد للعبة كرة اليد بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، غداً الأحد، بالصالة المغطاة بنادي City club في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن شروط التقدم هي أن يكون المتقدم من البنين فقط للمرحلة السنية المطلوبة من مواليد 2008/2009/2010/2011 من أبناء المحافظ وإحضار صورة شهادة ميلاد الناشئ 2- صورة الرقم القومي لولى الأمر 3- صورة شخصية حديثة للناشئ تقدم غدا للالتحاق بالاختبارات، لمن لم يسبق له تقديم الأوراق بالمديرية منذ وقت الإعلان عن فتح باب التقديم في 24 سبتمبر.

ويمر المتقدمون بعدة اختبارات من كشف طبي وقياس الطول والوزن واختبارات اللياقة البدنية والنفسية بالإضافة إلى الاختبار المهاري من قبل اللجنة العليا المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الاتحاد المصري لكرة اليد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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