انطلاق فعاليات برنامج «تنمية المهارات الكشفية» بكفر الشيخ.. صور

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات برنامج "تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين" للمرحلة العمرية من سن 7 حتى 12 سنة، المستمر حتى منتصف يناير المقبل بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالوزارة وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن محافظة كفر الشيخ تضم 5 مراكز لتنمية مهارات النشء غير الكشفيين وهم بمراكز شباب "خليج بحري، قبريط ، منشأة عباس، إبشان ومدرسة العتيقي بدسوق التابعة لمؤسسة مصر الخير" مضيفا أن الهدف من البرنامج تنمية السلوكيات الكشفية للنشء غير الكشفيين وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج، وخلق جيل قادر على تولي المسئولية.

تضمنت فعاليات البرنامج تعريف النشء تاريخ الحركة الكشفية، بدايات الحركة الكشفية، والوعد الخاص الكشفيين وتعريف الحركة والوعد الخاص بالحركة الكشفية، وتم عرض بعض من مهارات المشاركين في المواهب الفنية والرياضية بالمركز، البرنامج بمحافظة كفر الشيخ بإشراف جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء، وتنفيذ القادة الكشفيين المدربين.

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