محافظ كفر الشيخ يتفقد فعاليات تدريب «المرأة تقود».. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، الأربعاء، فعاليات ختام برنامج"المرأة تقود"، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذى استمر على مدار 3 أسابيع لتدريب 100 سيدة وفتاة من أبناء كفر الشيخ، وتأهيلهن للقيادة، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور، اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، أحمد جمال، وسامر النجار، ممثلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وجمال فهمى، مدير عام الموارد البشرية، وكريم السماحى، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية.

استمع محافظ كفر الشيخ إلى العديد من المتدربات وتعرف على مدى استفادتهن من البرنامج، وتعرف على بعض النماذج وما قدمته فى مجال عملها لتحسين بيئة وتطوير أداء العمل بما يحقق الاستثمار فى الكادر البشرى ومن ثم التأثير إيجاباً فى المجتمع وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والريادة فى مختلف المجالات تنفيذاً لرؤية الدولة والقيادة السياسية فى بناء الإنسان والشخصية المصرية.

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