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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منع أي تعدٍ جديد.. محافظ كفر الشيخ يشدد على حظر البناء المخالف| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً برؤساء المراكز والمدن ومسئولى أملاك الدولة والجيومكانية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن وذلك بهدف ميكنة أملاك الدولة والتصدى لمحاولات التعدى عليها، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولى أملاك الدولة والجيومكانية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

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كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن ومسئولى أملاك الدولة بمشاركة وحدة الجيومكانية، بالانتهاء من إنشاء قواعد بيانات دقيقة تتضمن حصر كامل لأملاك الدولة بمختلف جهات ولايتها وميكنة الخرائط، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن مشروع أطلس لأملاك الدولة بمحافظة كفرالشيخ قريباً، يتضمن كافة البيانات والإحداثيات بالمساحة والموقع لكل قطعة من أراضى أملاك الدولة على حدة، لافتاً إلى شن حملات تفتيشية على أقسام أملاك الدولة بالوحدات المحلية لحماية أملاك الدولة والتصدى لممارسات الاستيلاء عليها، وأن هناك إجراءات صارمة حيال المخالفين والموظفين المتقاعسين وسيتم محاسبة المقصرين فى أداء وجبهم الوظيفى.

 

وأكد اللواء محافظ كفرالشيخ، على الأهمية القصوي التي يوليها  رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة .

 

وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة في مكانها وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى النيابة العامة مباشرة

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