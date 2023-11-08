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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يجري حواراً مفتوحاً مع متدربي «استعد للمستقبل»

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ

أطلق اتحاد شباب كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البرنامج التدريبي "استعد للمستقبل" لتثقيف وتأهيل الشباب الذي عقد بقاعة التعليم المدني بالمديرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

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أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، في بداية كلمته على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم ومساندة الكيانات الشبابية لأداء دورها في العمل العام والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، وتذليل أي عقبات تواجه الكيانات الشبابية وفق أطر القوانين واللوائح المنظمة لعمل الهيئات الشبابية والرياضية واستمع الدكتور عزت محروس وكيل الوزارة إلى آراء الشباب في حوار مفتوح شهد حماس شباب المتدربين في توجيه أسئلة وتقديم مقترحات ومبادرات لاقت اهتماماً كبيراً من جانب وكيل الوزارة، موجها الشباب بصياغة تلك المقترحات والمبادرات وتقديمها لمصطفى غريب وكيل المديرية للشباب للمناقشة والعرض.

وشهدت فعاليات التدريب مقدمة تعريفية عن اتحاد شباب كفر الشيخ، وتاريخ نشأته والهدف من إنشائه والفعاليات التي شارك فيها على مدار الفترة السابقة قدمها يسري أبو شعيشع المشرف العام على الاتحاد وانتهت الفعاليات بكلمة محمد شبح المشرف العام على اللجان المركزية عن تعريف الحضور عن العمل التطوعي وأهميته وتأثيره على الفرد والمجتمع، وأضاف محمد المعداوي رئيس الاتحاد، أن التدريب يعتبر أداة فعالة لنقل المعرفة وتطوير المهارات ونقل القيم والمبادئ الثقافية التي تمكن الشباب من القيادة.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب الأستاذ الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة

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