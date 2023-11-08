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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في كفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

تشهد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عصراً وذلك لإجراء الصيانة اللازمة، من قبل هندسة كهرباء دسوق.

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وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، خلال بيان لها، أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: الصنايع، المنشية، داير الناحية، المستعمرة، عميرة، المهاجرين.

وأشارت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق إلى أنه سيتم، غداً، الخميس، فصل الكهرباء -أيضاً- عن مناطق شارع السينما، شارع المركز، شارع الدلتا، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عصراً.

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