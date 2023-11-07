رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا.. صور

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، احتفالية "حاضنات الفائقين" بالجامعة لتكريم الطلاب المتفوقين دراسيا، على مستوى كليات الجامعة المختلفة، وتسليم حاسب آلي ناطق للمكفوفين من طلاب جامعة كفر الشيخ، والتي نظمتها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة أبو سعدة عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والأستاذ عادل درغام مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، ومحمد أحمد منسق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.



وفي كلمته، قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي وكوادرها على دعمهم ومساهمتهم الكبيرة بالجامعة، مثنيا على الخدمات التي تقدمها في مجالات كثيرة ومتعددة، تحفيز للطلاب المتفوقين في جميع كليات الجامعة وخاصة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستحقون كل الدعم والمساندة، مؤكداً على أن القيادة السياسية تولى لهم اهتماماً أكبر في جميع المحافل في السنوات الأخيرة، مما أثمر عن العديد من النوابغ من بين هؤلاء الطلاب، معرباً عن امتنانه وشكره للجمعيات المساهمة في الاحتفالية والذين يعملون جميعا في بوتقة واحدة لتقديم الدعم الاجتماعي لطلاب جامعة كفر الشيخ.



ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة تعمل على تحقيق العديد من الأهداف من بينها بناء الإنسان ودعم الطلاب بجميع فئاتهم خاصة الطلاب ذوي الهمم والتي تساهم في حمايتهم اجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا وعمل ندوات وزيارات ميدانية للمشروعات القومية للتعريف المباشر للطلاب بمشروعات بلادهم ومحاربة الإشاعات التي تواجه مصر في طريق تحقيقها للتنمية المستدامة ورؤيتها لعام 2030.



جدير بالذكر أن الاحتفالية جاءت بالتعاون مع جمعية الأورمان ضمن مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية، حيث تم تسليم 8 أجهزة حاسب آلي ناطق لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا وطلبة الجامعة من ذوي البصيرة لمساعدتهم على تنمية مهاراتهم التعليمية، وانتهى الحفل بتكريم الطلبة الفائقين ضمن برنامج حاضنات الفائقين التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بمنح الطلاب منحا مالية شهرية لدعم الطلاب الفائقين واستكمال تفوقهم الدراسي.

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