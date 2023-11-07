خطة طوارئ.. محافظ كفر الشيخ يشيد بتنفيذ إخلاء بالمدرسة الدولية الحكومية للغات

شهدت المدرسة الدولية الحكومية للغات بمدينة كفر الشيخ، تنفيذ خطة الإخلاء السريع، بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم والعاملين بالمدارس على رأسهم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، والدكتور سامح داود، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وإيهاب النشرتي، مدير إدارة الازمات، والدكتور أيمن قطب، مدير المدرسة الدولية الحكومية للغات، وأحمد يحيي، قسم الصحة والسلامة المهنية بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تواجد طاقم سيارة الإسعاف، وطبيب، تنفيذاً لخطة الإخلاء السريع بالمدرسة الدولية الحكومية للغات، مشيداً بسرعة الإخلاء.

واستغرقت خطة الإخلاء دقيقتين ونصف وبمجرد إطلاق صافرة الإنذار، وبدء نزول الأطفال و الطلاب والمعلمين من 3 سلالم لفناء المدرسة، دخلت سيارات الحماية المدنية، ومن خلفها سيارة الإسعاف وبها طاقم طبي، وتم التعامل مع أحد الحالات، طبياً ، مقدماً الشكر لكل المشاركين في خطة الاخلاء السريع.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن خطة الإخلاء والتدريب عليها من الضروريات المهمة في المدارس، لأنها تساعد على توفير بيئة آمنة بها، وتقلل من فرص إصابة العاملين في المدرسة في حالة الطوارئ، وتزيد الوعي والحس الأمني من خلال التوعية المستمرة للجوانب الأمنية داخل المدرسة،وتؤدي إلى تطوير إجراءات الأمن والسلامة والانتباه إلى العوامل المساعدة لمواجهة حدوث الأزمات، مؤكداً أن تعليم كفر الشيخ يعي الطلاب بآلية تنفيذ خطة الاخلاء لمواجهة أي طارئ متوقع، ومعرفة متطلبات السلامة.



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