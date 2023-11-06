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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتابعان فعاليات برنامج «المرأة تقود»

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، الإثنين، فعاليات اليوم الـ 12 بالأسبوع التدريبى الثالث من برنامج «المرأة تقود»، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذى يستمر على مدار 3 أسابيع؛ لتدريب 100 سيدة من أبناء كفرالشيخ، وتأهيلهن للقيادة، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

وأشرف على هذه الفعاليات أحمد جمال، وسامر النجار، ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحى، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير.

ومن جانبه، أكد محافظ كفر الشيخ، أن برنامج «المرأة تقود» يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلي الذى يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحهن فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثانٍ وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، ما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

أكاديمية الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب التعلم التفاعلي اللواء جمال نور الدين الولاء والانتماء للوطن الولاء والانتماء الوطنية للتدريب

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