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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ 17 قرار إزالة تعديات في بيلا بكفر الشيخ

إزالة تعديات في كفر
إزالة تعديات في كفر الشيخ

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، في تنفيذ 17 قرار إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية علي مساحة فدان و3 قراريط بنطاق مركز بيلا، من خلال حملات رفع وإزالة التعديات التي شنتها، اليوم الثلاثاء، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز، بالتنسيق مع مركز الشرطة، وممثلي حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

إزالة 4 تعديات علي مساحة 3 قراريط في بيلا بكفر الشيخ.. صور

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يأتي ذلك فى إطار حرص وتوجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على الأراضى الزراعية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد كلف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي وتنفيذ قرارات الإزالة فورا بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على التعامل الفوري  مع المخالفين والإزالة في المهد لاى تعديات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.

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