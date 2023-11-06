إزالة 4 تعديات علي مساحة 3 قراريط في بيلا بكفر الشيخ.. صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، 4 قرارات إزالة على مساحة 3 قراريط بالبناء المخالف والعشوائي على أراض زراعية، وذلك خلال حملات رفع وإزالة التعديات التي نفذتها الوحدة اليوم الإثنين، برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع مركز شرطة بيلا، وممثلي حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وتوجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على الأراضى الزراعية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، كلف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور اليومي لرصد جميع حالات البناء المخالف والعشوائي وتنفيذ قرارات الإزالة فوراً بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على التعامل الفوري مع المخالفين والإزالة في المهد لأية تعديات وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.

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