التحفظ على خلاط خرسانة ومولد كهرباء لاستخدامها في البناء المخالف بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، أن جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، أسفرت عن التحفظ على أدوات ومعدات تشغيل عبارة عن خلاط خرسانة، ومولد كهرباء، لاستخدامها في أعمال التعدي على الأراضي الزراعية بإحدى قرى المركز، بالإضافة إلى التحفظ على كميات من مواد البناء.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة برئاسة اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وبحضور عدد من القيادات الأمنية ومهندس التنظيم والإدارة الهندسية والمخالفات مكلفاً باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقاول القائم بالأعمال، والمضبوطات، طبقاً للقانون، للعرض على النيابة العامة.

وكان محافظ كفر الشيخ، شدَّد على رؤساء المراكز والمدن والقيادات الأمنية وقيادات مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالتصدي بكل حسم وحزم للبناء المخالف على الأراضي الزراعية، وإزالة المخالفات في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لحماية الرقعة الزراعية.

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