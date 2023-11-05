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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية بقلين | صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أن جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين برئاسة اللواء خالد كشك، أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ترأس اليوم، الأحد، الحملة الموسعة لليوم السادس على التوالي، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ.


جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقيادات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، وحماية الأراضي، والجمعيات الزراعية، ومديرية الطرق.

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