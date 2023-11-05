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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط خلاط خرسانة ومعدات بناء مخالفة في بلطيم بكفر الشيخ| صور

ضبط خلاط خرسانة
ضبط خلاط خرسانة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، في جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم في التحفظ على أدوات ومعدات التشغيل «سيارة نقل ثقيل خلاط خرسانة - لودر - جرار زراعي بمقطورة»، المستخدمة في أعمال التعدي على الأراضي الزراعية بإحدى قرى المركز.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى التحفظ على جرار زراعي محمل بمواد بناء «حديد تسليح» دون حمل التصريح القانوني اللازم، والاستخدام في غير الغرض المخصص له طبقا لقانون المرور، وذلك برئاسة اللواء عمرو الفتاوى رئيس مركز ومدينة بلطيم.


وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقاول القائم بالأعمال، والمضبوطات، طبقاً للقانون، للعرض على النيابة العامة، وإخطار إدارة المرور لإعمال شئونها.

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